Biathlon, Vittozzi: “Felice di aver cominciato la stagione con una vittoria, sono tra le favorite per la generale”

“Gara bellissima, ho dato tutto quello che avevo. Sono felice di aver cominciato la stagione in questo modo. In gara faccio una bella fatica e, quando succede questo, vuol dire che mi sento bene“. Questo il commento a caldo di Lisa Vittozzi, che ha confidato al sito della Fisi le proprie sensazioni dopo la vittoria nell’individuale femminile di Oestersund 2023, prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon.

RISULTATI E CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE

L’azzurro ha poi parlato del decimo di vantaggio che le ha permesso di precedere la tedesca Preuss: “Sono stati i cinque minuti più lunghi della mia vita. Ero consapevole di aver fatto un ultimo giro competitivo e che Preuss avrebbe potuto perdere i 10″ in uscita dal poligono. So di essere tra le favorite per la classifica generale. Mi sento in equilibrio mentale, tecnico e fisico e quest’estate ho vissuto sensazioni uniche durante la preparazione“.

Ha parlato anche Dorothea Wierer, diciassettesima: “Non sono ancora al meglio fisicamente, ma rispetto alla staffetta mista di sabato le cose sono andate meglio. Ho bisogno di essere paziente con il mio corpo. Nel poligono finale mi è mancata un po’ di concentrazione“.