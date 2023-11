Biathlon, un virus influenzale manda ko Lisa Vittozzi: non prenderà parte alla staffetta di Oestersund

Parte la seconda settimane di gare di Coppa del Mondo di biathlon a Oestersund, in Svezia. Questo pomeriggio andrà in scena la staffetta femminile, che però non vedrà al via Lisa Vittozzi. L’azzurra, reduce dalla straordinaria vittoria nell’individale di domenica, è alle prese con uno stato influenzale che non le permette di gareggiare. Il suo posto verrà preso da Hannah Auchentaller nel quartetto italiano. Con lei Rebecca Passler, Dorothea Wierer e Samuela Comola.