Serie A, designazioni arbitrali quattordicesima giornata: Napoli-Inter a Massa

Le designazioni arbitrali della quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto Davide Massa per il big match di domenica sera tra il Napoli di Walter Mazzarri e l’Inter di Simone Inzaghi. Sarà invece Michael Fabbri della sezione di Ravenna a fischiare in Monza-Juventus. Davide Marchetti sarà il direttore di gara di Milan-Frosinone di sabato sera. Ecco tutte le scelte complete.

LE DESIGNAZIONI DELLA QUATTORDICESIMA GIORNATA

MONZA – JUVENTUS Venerdì 01/12 h. 20.45

FABBRI

ROSSI M. – CIPRESSA

IV: GIUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

GENOA – EMPOLI Sabato 02/12 h.15.00

AURELIANO

LIBERTI – CORTESE

IV: GUALTIERI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI

LAZIO – CAGLIARI Sabato 02/12 h.18.00

DIONISI

PERETTI – POLITI

IV: CAMPLONE

VAR: GUIDA

AVAR: PAGNOTTA

MILAN – FROSINONE Sabato 02/12 h.20.45

MARCHETTI

VIVENZI – FONTEMURATO

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: PAIRETTO

LECCE – BOLOGNA h. 12.30

DOVERI

TOLFO – LONGO F.

IV: BONACINA

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

FIORENTINA – SALERNITANA h. 15.00

TREMOLADA

BINDONI – TEGONI

IV: LA PENNA

VAR: GARIGLIO

AVAR: IRRATI

UDINESE – H. VERONA h. 15.00

MARESCA

PALERMO – MOKHTAR

IV: RUTELLA

VAR: VALERI

AVAR: MIELE

SASSUOLO – ROMA h. 18.00

MARCENARO

GARZELLI – MORO

IV: GHERSINI

VAR: DI BELLO

AVAR: DI MARTINO

NAPOLI – INTER h. 20.45

MASSA

IMPERIALE – MONDIN

IV: RAPUANO

VAR: MARINI

AVAR: MARIANI

TORINO – ATALANTA Lunedì 04/12 h. 20.45

PICCININI

PRENNA – MASTRODONATO

IV: COLLU

VAR: IRRATI

AVAR: LONGO S.