Biathlon, start list staffetta femminile Ruhpolding 2023: italiane in gara e pettorali di partenza

La start list della staffetta femminile di Ruhpolding 2023, appuntamento con la coppa del mondo di biathlon. Pettorale numero 5 per il team azzurro, composto da Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler e Dorothea Wierer. Lottare per la vittoria non sarà facile ma le azzurre non devono porsi limiti. Di seguito ecco la start list completa.

1 SWE – SWEDEN

1-1 r BRORSSON Mona

1-2 g MAGNUSSON Anna

1-3 y OEBERG Hanna

1-4 b OEBERG Elvira

2 FRA – FRANCE

2-1 r JEANMONNOT Lou

2-2 g CHEVALIER Chloe

2-3 y CHAUVEAU Sophie

2-4 b CHEVALIER-BOUCHET Anais

3 GER – GERMANY

3-1 r WEIDEL Anna

3-2 g VOIGT Vanessa

3-3 y SCHNEIDER Sophia

3-4 b HERRMANN-WICK Denise

4 NOR – NORWAY

4-1 r KNOTTEN Karoline Offigstad

4-2 g FEMSTEINEVIK Ragnhild

4-3 y ROEISELAND Marte Olsbu

4-4 b TANDREVOLD Ingrid Landmark

5 ITA – ITALY

5-1 r COMOLA Samuela

5-2 g VITTOZZI Lisa

5-3 y PASSLER Rebecca

5-4 b WIERER Dorothea

6 SUI – SWITZERLAND

6-1 r BASERGA Amy

6-2 g GASPARIN Aita

6-3 y GASPARIN Elisa

6-4 b HAECKI-GROSS Lena

7 CZE – CZECH REPUBLIC

7-1 r VOBORNIKOVA Tereza

7-2 g JISLOVA Jessica

7-3 y DAVIDOVA Marketa

7-4 b CHARVATOVA Lucie

8 AUT – AUSTRIA

8-1 r ZDOUC Dunja

8-2 g JUPPE Anna

8-3 y STEINER Tamara

8-4 b HAUSER Lisa Theresa

9 FIN – FINLAND

9-1 r MINKKINEN Suvi

9-2 g EDER Mari

9-3 y KINNUNEN Nastassia

9-4 b JANKA Erika

10 EST – ESTONIA 4

10-1 r ERMITS Regina

10-2 g TOMINGAS Tuuli

10-3 y KUELM Susan

10-4 b TALIHAERM Johanna

11 SVK – SLOVAKIA

11-1 r REMENOVA Maria

11-2 g REMENOVA Zuzana

11-3 y BATOVSKA FIALKOVA Paulina

11-4 b MACHYNIAKOVA Julia

12 USA – UNITED STATES

12-1 r LEVINS Chloe

12-2 g IRWIN Deedra

12-3 y REID Joanne

12-4 b DICKINSON Kelsey Joan

13 UKR – UKRAINE

13-1 r MERKUSHYNA Anastasiya

13-2 g DZHIMA Yuliia

13-3 y KRYVONOS Anna

13-4 b BILOSIUK Olena

14 POL – POLAND

14-1 r MAKA Anna

14-2 g ZUK Kamila

14-3 y SIDOROWICZ Natalia

14-4 b JAKIELA Joanna

15 CAN – CANADA

15-1 r LUNDER Emma

15-2 g MOSER Nadia

15-3 y PEIFFER Benita

15-4 b DICKSON Emily

16 BUL – BULGARIA

16-1 r TODOROVA Milena

16-2 g HRISTOVA Lora

16-3 y DIMITROVA Valentina

16-4 b KADEVA Daniela

17 SLO – SLOVENIA

17-1 r KLEMENCIC Ziva

17-2 g REPINC Lena

17-3 y LAMPIC Anamarija

17-4 b ZORC Kaja

18 ROU – ROMANIA

18-1 r TOLMACHEVA Anastasia

18-2 g USHKINA Natalia

18-3 y CHIRKOVA Elena

18-4 b MEZDREA Andreea

19 JPN – JAPAN

19-1 r TACHIZAKI Fuyuko

19-2 g HACHISUKA Asuka

19-3 y FUKUDA Hikaru

19-4 b SATO Aoi