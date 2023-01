Nuoto: ufficializzato il calendario del Mondiale a Fukuoka

La World Aquatics ha ufficializzato il programma dei ventesimi campionati mondiali delle discipline acquatiche che si svolgeranno a Fukuoka a luglio. Si partirà con il nuoto artistico il 14 luglio con la routine individuale del tecnico femminile. Il sincronizzato durerà fino al 22 luglio al Marine Messe Hall B. Stesse date per i tuffi, che cominceranno con i preliminari del trampolino da un metro femminile. Il programma dei tuffi si estenderà sino al 22 luglio al Fukuoka Prefectural Pool. Poi si passerà alla pallanuoto con le fasi preliminari dal 16 al 21 luglio al Marine Messe e la seconda fase dal 23 al 29 luglio, giorno della finale maschile. Si termina in piscina con il nuoto protagonista dal 23 al 30 luglio al Marine Messe Hall A, che sarà anticipato dal nuoto in acque libere dal 15 al 20 luglio al Seaside Momochi Beach Park, nelle acque antistanti la costa settentrionale dell’isola giapponese di Kyushu.