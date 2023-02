Biathlon, staffetta maschile Mondiali Oberhof 2023: tutti contro la Norvegia

Gli uomini aprono la penultima giornata ai Mondiali di Oberhof 2023 con la staffetta maschile, gara in programma a partire dalle ore 11.45. L’Italia partirà con il pettorale numero 7 e sarà rappresentata da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni e Lukas Hofer. Ma chi sono i favoriti?

I FAVORITI – E’ ancora un tutti contro la Norvegia. Christiansen, Tarjei Boe, Lægreid e Johannes Thingnes Boe andranno a caccia dell’ennesima medaglia d’oro in questi Mondiali, ma c’è grande attesa anche per la Germania con Strelow, Kühn, Rees e Doll, favorita per il podio insieme alla Francia di Guigonnat, Claude, Jacquelin e Fillon Maillet. Non è da sottovalutare la Svezia con Femling, Ponsiluoma, Nelin e Samuelsson, che andranno a tutta per portare a casa una medaglia. Poche chance per l’Italia, che scenderà in pista con Bionaz in prima frazione, Giacomel in seconda, Zeni in terza e Hofer in quarta, ma sarà importante dare il meglio sia sugli sci che, soprattutto, al poligono, dove ultimamente gli azzurri sono apparsi in grande difficoltà.