Biathlon, staffetta femminile Oberhof 2024: vince la Francia, quarto posto per una buona Italia

La staffetta femminile 4×6 km di Oberhof 2024, gara valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon, incorona la Francia. Vittoria piuttosto netta per la compagine transalpina di Lou Jeanmonnot, Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet, che occupa sempre le posizioni di vertice e nel finale riesce ad amministrare il vantaggio, tagliando il traguardo in 1:12.42.5. Seconda piazza per la Norvegia di Ingrid Landmark Tandrevold, Karoline Offigstad Knotten e Juni Arnekleiv, distante circa 9 secondi, mentre a completare il podio è la Svezia, che paga gli errori di Hanna Oeberg accusando una trentina di secondi di ritardo dalla vetta. La prima nazione giù dal podio è l’Italia, che fa persino meglio delle aspettative della vigilia e si rende protagonista di una gara più che positiva. Applausi per Samuela Comola, Rebecca Passler, Lisa Vittozzi e Michela Carrara nonostante gli 11 errori complessivi (dettati in gran parte dalle condizioni meteorologiche proibitive). Quinta una deludente Germania, che precede Repubblica Ceca e Svizzera.

