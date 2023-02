Biathlon, staffetta femminile Mondiali 2023: Svezia squadra da battere, ma occhio alla Francia

Penultima giornata ai Mondiali di Oberhof 2023. Dopo la staffetta maschile è il momento anche per le donne di tornare in pista nella stessa specialità, in programma a partire dalle ore 15. L’Italia partirà con il pettorale numero 5 e sarà rappresentata da Comola, Wierer, Auchentaller e Vittozzi. Ma chi sono le favorite?

LE FAVORITE – La Svezia è la squadra da battere. Torna in pista la seconda della classifica generale di Cdm Elvira Oeberg, alla quale è stata affidata la terza frazione seguita dalla sorella Hanna, mentre nelle prime due spazio a Persson e Magnusson. Occhio alla Francia, che cerca il colpaccio con Jeanmonnot, Chevalier-Bouchet, Chevalier e Simon, ma anche ad una pericolosissima Germania con Voigt, Kebinger, Schneider e Herrmann. Norvegia in difficoltà con Knotten, Tandrevold, Femsteivenik e Røiseland, ma non è da sottovalutare e andrà a tutta per portare a casa una medaglia. L’Italia può sognare in grande, trascinata da una Lisa Vittozzi (ultima frazione) in grande forma e una Samuela Comola (prima frazione) reduce dal quarto posto nell’individuale; in seconda frazione ci sarà Dorothea Wierer, seguita da Hannah Auchentaller.