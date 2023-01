Biathlon, staffetta femminile Anterselva 2023 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming

Il programma con gli orari e la diretta streaming della staffetta femminile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L’Italia schiera in prima frazione Rebecca Passler, seguita in ordine da Dorothea Wierer, Hannaha Auchentaller e Lisa Vittozzi. Appuntamento questa mattina, domenica 22 gennaio, alle ore 11.45. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player.

