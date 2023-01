LIVE – Biathlon, staffetta femminile Anterselva 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale della staffetta femminile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L’Italia schiera in prima frazione Rebecca Passler, seguita in ordine da Dorothea Wierer, Hannaha Auchentaller e Lisa Vittozzi. Appuntamento alle ore 11.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

13.00- Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questa diretta testuale.

12.55- Questa la classifica finale:

1.FRANCIA 1:07:21.3

2.SVEZIA (+45.2)

3.GERMANIA (+1:16.9)

4.ITALIA (+1:30.4)

5.AUSTRIA (+1:56.1)

6.NORVEGIA (+2:35.4)

7.SVIZZERA (+3:13.2)

8.CANADA (+3:42.1)

9.UCRAINA (+3:49.0)

10.REPUBBLICA CECA (+4:12.7)

12.52- Vince la Francia, Svezia seconda. Germnia terza, l’Italia chiude quarta.

12.50- Italia al momento quarta ad undici secondi dalla Germania terza.

12.48- Ultimo poligono. Simon perfetta e la Francia va verso la vittoria. All’ultima ricarica chiude la Svezia, la Germania chiude con una ricarica. Vittozzi 5/5, Italia che torna in corsa per il podio!

12.45- Francia sempre al comando, poi Svezia a 19.7. Italia sempre sesta.

12.40- Si giunge al settimo poligono. La Francia con Simon fa 5/5, zero anche per la Svezia, due ricariche per la Germania. Bene Austria e Norvegia, Vittozzi con lo zero e molto veloce!

12.36- Cambi in corso e ultima frazione. Per l’Italia in pista Vittozzi, sesta posizione.

12.32- Francia in testa, poi Svezia e Germania. Italia in sesta posizione.

12.30- Si giunge al sesto poligono. Francia ancora perfetta con Chloe Chevalier, poi senza errori la Svezia. Due ricariche per la Germania, un giro di penalità per l’Italia!

12.25- Quinto poligono della gara. Francia con lo zero, anche l’Italia con lo zero, una ricarica per Germania e Svezia.

12.20- Si procede al cambio, in pista per l’Italia Hannah Auchenataller. Francia con Chloe Chevalier e Germania con Hettich-Walz.

12.15- Guida la Francia, poi Italia e Germania. Wierer a 31.6 di ritardo da Chevalier.

12.14- Si giunge al quarto poligono di gara. Zero di Chevalier per la Francia, una sola ricarica per l’Italia, due per la Germania.

12.12- Wierer recupera una posizione e porta l’Italia al quarto posto.

12.10- Guida la Francia, davanti al Canada e alla Germania. Italia quinta a 25.3 dalla testa.

12.07- Terzo poligono della gara. La Francia esce dal poligono con una ricarica utilizzata, bene anche il Canada. Due ricariche per l’Italia con Wierer.

12.00- Si procede con il cambio, al via per l’Italia Dorothea Wierer.

11.56- Si giunge al secondo poligono. Bene la Svezia e anche l’Italia con Passler con lo zero! Italia seconda, Austria e Francia appena dietro.

11.53- La Svezia sorpassa l’Italia, ora quinta. La Germania si porta in testa. Ma gruppetto di testa compatto.

11.51- Austria in testa, poi Germania, Francia e Italia.

11.50- Si giunge al primo poligono, gruppo ancora molto compatto. Bene Passler con lo zero, bene anche Austria, Germania e Francia. Una ricarica per la Svezia.

11.45- Si parte! Italia in pista con Rebecca Passler!

11.40- Amici di Sportface.it benvenuti alla diretta testuale della staffetta femminile di biathlon di Anterselva 2023. Ancora pochi istanti al via!