Biathlon, sprint femminile Mondiali Oberhof 2023: l’Italia si gioca due carte per le medaglie

L’Italia ha aperto alla grande i Mondiali di Oberhof 2023 con la medaglia d’argento nella staffetta mista. Ma ora occhi subito sulla prossima gara, la sprint femminile, in programma a partire dalle ore 14.30 sulle nevi tedesche. Le aspettative sono alte, soprattutto dopo le due grandi prestazioni di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi all’esordio in staffetta. Saranno ben 96 le atlete al via, tra cui ben cinque italiane: oltre alle due ormai veterane partiranno anche Samuela Comola, Rebecca Passler e Hanna Auchentaller.

IL CALENDARIO COMPLETO

COME VEDERE LA GARA IN TV

LE FAVORITE – La lotta alle medaglie è aperta. Dorothea Wierer sembra l’atleta più in forma, reduce dallo splendido successo ad Anterselva e dal terzo posto a Pokljuka, ma dovrà stare attenta alla svedese Elvira Oeberg e alla francese Julia Simon, rispettivamente primo e secondo posto nella tappa slovena. Se Elvira sarà perfetta al poligono probabilmente non avrà rivali, vista la sua grande abilità e velocità sugli sci. Stesso discorso per la tedesca Denise Herrmann, molto forte sugli sci ma con troppi errori al poligono. Occhi anche sulla sorella di Elvira, Hanna, e non sono da sottovalutare Roeiseland e Tandrevold, in grande difficoltà al poligono nella staffetta mista. Lisa Vittozzi arriva da due deludenti sprint in Coppa del Mondo, ma quanto visto in staffetta fa ben sperare. Anche per lei sarà fondamentale non commettere errori al poligono per rimanere in lotta per una medaglia.