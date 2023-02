Inter, Acerbi: “In Champions possiamo essere la sorpresa”

“Champions League? Se stiamo bene tutti, possiamo essere noi la sorpresa”. Ne è sicuro Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Il girone ci ha dato fiducia – spiega il difensore centrale, in prestito dalla Lazio -. il Porto è forte e fisico, ma possiamo batterlo. E poi, una volta ai quarti, tutto può succedere: dipende da forma, morale, fortuna. E noi ci arriviamo con Lukaku e Brozo in più“. E sul futuro: “Non lo so, è la verità. Vorrei restare, qui sto bene. Anzi, una cosa la so per certa: non arriverò un’altra volta ad agosto senza conoscere il mio futuro. A luglio voglio sapere dove giocherò. Spero si trovi una soluzione al più presto per il mio riscatto: ho 35 anni, ma sto benissimo fisicamente e mentalmente”.

the_ad id=”1049643″]