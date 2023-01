Biathlon, risultati e classifica staffetta singola mista Pokljuka 2023: dominio Norvegia, Italia undicesima

La Norvegia domina la staffetta singola mista di Pokljuka, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon e, come da pronostico, sale sul gradino più alto del podio. Mai in discussione il successo per Christiansen e Tandrevold, che nonostante un paio di errori ai poligoni stazionano sempre al vertice (perdendo di fatto la vetta per appena mezzo giro) e s’impongono senza difficoltà. Poche sorprese anche per quanto riguarda gli altri due gradini del podio, con Francia e Svizzera che fin da subito si contendono il secondo posto. A spuntarla è la Francia, con Jeanmonnot che nel finale amministra il vantaggio. Completano la Top 5 Finlandia e Austria, che approfittano di un calo degli Usa negli ultimi poligoni. Per quanto riguarda l’Italia, Patrick Braunhofer e Rebecca Passler concludono all’undicesimo posto. Nonostante tanta precisioni ai poligono, gli azzurri perdono qualcosa nella parte sugli sci. Di seguito la classifica finale con i primi dieci e l’Italia.

CLASSIFICA FINALE