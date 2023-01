Probabili formazioni Milan-Roma: diciassettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Roma, big match della diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 8 gennaio nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Il Milan insegue il primato in classifica del Napoli, la Roma vuole avvicinarsi al quarto posto, obiettivo stagionale. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme con approfondimenti e naturalmente tutti gli aggiornamenti legati alle possibili scelte di Stefano Pioli e Josè Mourinho (squalificato) per la sfida di San Siro.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Ballottaggi: Diaz 55% – De Ketelaere 45%, Saelemaekers 55% – Messias 45%.

Indisponibili: Maignan, Florenzi, Ibrahimovic, Origi, Ballo-Toure, Rebic.

Squalificati: –

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Dybala, Zaniolo.

Squalificati: –