Biathlon, Nove Mesto 2023: calendario, programma, orari e tv settima tappa Coppa del Mondo

Il programma con le date, gli orari e la diretta streaming di Nove Mesto 2023, settima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Dopo un mese di stop per la disputa dei Mondiali è il momento di tornare in pista per la Coppa del Mondo, che fa tappa in Repubblica Ceca. Tanta attesa per gli azzurri, reduci da grandissimi risultati nella rassegna iridata con quattro medaglie portate a casa (un oro, un argento e due bronzi). Si parte giovedì 2 marzo con la sprint maschile, per poi proseguire il giorno dopo con quella femminile. Sabato 4 marzo spazio agli inseguimenti, e domenica 5 si chiuderà con le staffette. Di seguito il programma completo.

Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta su Eurosport HD.

CALENDARIO NOVE MESTO 2023

Giovedì 2 marzo

Ore 16.10: sprint maschile

Venerdì 3 marzo

Ore 16.10: sprint femminile

Sabato 4 marzo

Ore 13.50: inseguimento maschile

Ore 15.45: inseguimento femminile

Domenica 5 marzo

Ore 11.30: staffetta a squadre miste

Ore 14.15: staffetta a coppie miste