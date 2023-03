Pattinaggio di velocità, Mondiali 2023: Stolz e Leerdam vincono i 1000m al maschile e al femminile, Giovannini 3° nella mass start

Oggi è andata in scena la terza giornata dei Mondiali di pattinaggio di velocità 2023 a Heerenveen, in Olanda. Sono scesi sul ghiaccio i ragazzi e le ragazze che si sono sfidati prima nei 1000 metri, prima al maschile e poi al femminile, e poi nella Mass start.

Nei 1000 metri al maschile trionfa l’americano Jodan Stolz che, in 1:07.11, rifila oltre mezzo secondo all’olandese Thomas Krol, in 1:07.78. Chiude il podio l’inglese Kersten, in 1:08.02. L’Olanda mette tre pattinatori nei primi 6 con Nuis, quarto a 8 centesimi dal podio, e Otterspeer, 6° a 3 decimi dal podio. Non un’ottima prova dell’italiano David Bosa che chiude 14° in 1:09.10.

Nei 1000 metri al femminile dominio totale di Jutta Leerdam. L’olandese vince in 1:13.03 con oltre un secondo di vantaggio sulla connazionale De Jong. Chiude il podio la giapponese Takagi in 1:14.37.

Nella Mass start al maschile vince il belga Swings, in 7:30.99, che si mette dietro l’olandese Hoolwerf, 7:31.05, e l’azzurro Andrea Giovannini, 7:31.09, che per 5 centesimi non riesce a prendersi il secondo posto. Buona gara anche dell’altro italiano Daniele di Stefano che chiude sesto in 7:31.56 conquistando 6 Sprint points.

Nella Mass start al femminile vince l’olandese Groenewoud in 8:19.36 davanti alla canadese Blondin, 8:34.19. Terzo posto per l’altra pattinatrice dei Paesi Bassi Schouten, 8:34.37. Quinto posto per l’azzurra Laura Peveri che chiude in 8:34.78.