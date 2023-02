Biathlon, medagliere finale Mondiali Oberhof 2023: domina la Norvegia, l’Italia conclude quinta

Il medagliere ai Mondiali 2023 di biathlon in programma a Oberhof (Germania) viene vinto dalla Norvegia. 5 ori, 5 argenti e 3 bronzi per la nazione scandinava, che ottiene più medaglie di tutte e precede la Svezia. Bene anche Francia e Germania, mentre l’Italia chiude a quota quattro medaglie totali, curiosamente come nei Mondiali di sci. Spicca ovviamente lo storico oro nella staffetta femminile, ma non passano inosservati né l’argento nella staffetta mista, né i bronzi della staffetta singola mista né quello di Lisa Vittozzi nell’individuale.

