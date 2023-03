Biathlon, mass start femminile Ostersund 2023: start list, pettorali ed italiane in gara

La startlist, i pettorali e le italiane in gara della mass start femminile di biathlon di Ostersund 2023. Saranno tre le azzurre impegnate nell’ultima gara del il penultimo fine settimana di questa stagione di Coppa del Mondo. Al via Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, determinate a racimolare terreno sulla leader Julia Simon in classifica generale. Presente anche Hannah Auchentaller. Ecco, di seguito, la start list completa della mass start in programma domenica.

1 SIMON Julia FRA 1 50

2 VITTOZZI Lisa ITA 2 75

3 WIERER Dorothea ITA 3 90

4 OEBERG Elvira SWE 4 21

5 HERRMANN-WICK Denise GER 5 60

6 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 6 36

7 DAVIDOVA Marketa CZE 7 28

8 HAUSER Lisa Theresa AUT 8

9 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 9 29

10 PERSSON Linn SWE 10

11 OEBERG Hanna SWE 11 18

12 JEANMONNOT Lou FRA 12 25

13 VOIGT Vanessa GER 13 40

14 MAGNUSSON Anna SWE 14 16

15 CHEVALIER Chloe FRA 15 34

16 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 16

17 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 17

18 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 18 32

19 HAECKI-GROSS Lena SUI 19 19

20 CHAUVEAU Sophie FRA 20

21 EDER Mari FIN 21

22 COLOMBO Caroline FRA 22 14

23 LUNDER Emma CAN 23 45

24 GASPARIN Aita SUI 24 7

25 GASPARIN Elisa SUI 25

26 KLEMENCIC Polona SLO 31 31

27 KEBINGER Hanna GER 32 30

28 ARNEKLEIV Juni NOR 65 27

29 TOMINGAS Tuuli EST 50 26

30 AUCHENTALLER Hannah ITA 59 24