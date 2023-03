Napoli-Atalanta, Rrahmani: “Kim? Infortunio non grave”

“Stiamo giocando bene anche se stasera all’inizio è stato molto difficile, essendo l’Atalanta una squadra con grandi giocatori”. Queste le parole di Amir Rrahmani ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria del Napoli per 2-0 contro l’Atalanta. “Scudetto? Stiamo vivendo una realtà, insieme ai nostri tifosi, in cui ne parliamo ogni tanto. Kim? Ha un problema al polpaccio che si ripresenta, non è grave fortunatamente. Osimhen? Fossi stato un attaccante e non avessi segnato, sarei uscito pure io arrabbiato”.