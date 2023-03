Berrettini-Ivashka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2023

Matteo Berrettini affronterà Ilya Ivashka nel primo turno dell’Atp Challenger 175 di Phoenix, in programma fino a domenica 19 marzo in Arizona. Sperando che la pioggia dia un po’ di tregua agli organizzatori del torneo, il numero tre d’Italia proverà ad esordire questa sera contro il bielorusso in quel di Phoenix. Non un primo turno dei più semplici, ma il livello è alto e non ci sono partite facili in questo ricco torneo challenger. Matteo cerca buone sensazioni e soprattuto di ritrovare il ritmo dopo lo stop di febbraio e le poche partite giocate nell’ultimo periodo. L’azzurro è avanti 3-0 nei precedenti scontri diretti.

Berrettini e Ivashka dopo il rinvio di ieri per pioggia scenderanno in campo oggi, giovedì 16 marzo. I due giocatori sono pianificati come quarto incontro di giornata sul Center Court dalle ore 18:00 italiane (le 10:00 locali). Non è prevista una diretta televisiva. Per tutti gli incontri del tennista romano, tuttavia, sarà disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il percorso di Berrettini in Arizona garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights al termine di ogni partita.