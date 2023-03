Cabral e Milenkovic lanciano la Fiorentina, Sivasspor ko e ritorno in un quarto di finale europeo dopo otto anni

La Fiorentina stacca il pass per i quarti della Conference League 2022/2023. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo il successo ottenuto nella gara di andata degli ottavi di finale contro il Sivasspor, incrementano il loro vantaggio travolgendo la formazione turca mediante un netto 4-1 grazie alle reti di Arthur Cabral, Nikola Milenkovic e Gaetano Castrovilli. In virtù di questo successo, dunque, i gigliati torneranno a giocare un quarto di finale in una competizione europea ad otto anni di distanza dall’ultima volta quando, nella stagione 2014/2015, raggiunse addirittura la semifinale di Europa League e venne eliminata dal Siviglia.

I toscani partono con il piede giusto, facendosi subito vedere dalle parti di Vural con le conclusioni insidiose di Bonaventura e Cabral, ma i padroni di casa non restano certamente a guardare e rispondono con un attivissimo Yesilyurt. E’ proprio quest’ultimo, infatti, a spaventare la compagine italiana realizzando un gol spettacolare al 35′ con una traiettoria praticamente imprendibile per Terracciano. I viola confermano la loro importante crescita sotto l’aspetto mentale agguantando il pareggio dopo neanche nove minuti con il solito Arthur Cabral, bravo a sfruttare un’uscita incerta di Vunal sulla passaggio di Nico Gonzalez.

Nella ripresa il Sivasspor di fa subito pericoloso con Caicedo, che viene bloccato sul più bello da un attento Terracciano. La Fiorentina, dal suo canto, crea diverse occasioni per completare il sorpasso e al 62′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Mandragora, arriva il colpo di testa vincente di Nikola Milenkovic. La squadra allenata Riza Calimbay va in grande difficoltà e rischia in più frangenti di conbinare la frittata, cosa che accade esattamente al 78′, quando Goutas fa un clamoroso autogol chiudendo definitivamente il discorso qualificazione. Il clima nel finale di gara si fa incandescente, ma i gigliati non si fanno distrarre e calano il poker con la marcatura di Gaetano Castrovilli.

Un risultato estremamente importante non soltanto per la Fiorentina, ma per l’intero calcio italiano che finora può vantare tutte le proprie squadre qualificate ai quarti di finale nelle varie competizioni europee, in attesa di Lazio e Roma. La formazione guidata da Vincenzo Italiano ha alzato il livello nelle ultime partite e, considerando anche il livello delle altre squadre impegnate in Conference League, può pensare in grande in vista dei prossimi appuntamenti. La Fiorentina, otto dopo l’ultima volta, torna tre le otto migliori squadre di una manifestazione continentale e si candida ad un ruolo di assoluta protagonista in questo finale di stagione.