Berrettini-Cressy in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Matteo Berrettini affronterà Maxime Cressy nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in partenza sui campi in terra battuta del Principato. Il tennista azzurro va a caccia di una vittoria che a livello Atp manca da Acapulco e proverà ad ottenerla contro lo statunitense Cressy. Non si può dire che il sorteggio non abbia sorriso a Berrettini, il quale debutterà contro un avversario imprevedibile, ma non particolarmente pericoloso sulla terra battuta. Inoltre Cressy non sta attraversando un gran momento di forma, tanto che ha perso gli ultimi cinque incontri giocati. Secondo i bookmakers sarà Matteo a scendere in campo nettamente favorito. Vietato però prendere sottogamba l’impegno, anche perché i due non si sono mai incontrati in un match ufficiale.

Berrettini e Cressy scenderanno in campo lunedì 10 o martedì 11 aprile con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue la kermesse monegasca attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sportface.it monitorerà il match di Berrettini garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito fornirà inoltre aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del primo Masters 1000 stagionale sul rosso.