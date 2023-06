Berlusconi, anche gli ultras di Juventus e Napoli lo omaggiano

Anche le tifoserie organizzate di calcio omaggiano Silvio Berlusconi, scomparso ieri all’età di 86 anni. Inevitabili gli omaggi dei tifosi di Milan e Monza, che con l’ex Premier hanno vissuto pagine di storia. Nel corso della giornata però sono arrivate anche le celebrazioni di altre tifoserie. Sulle siepi fuori da Villa San Martino, ad Arcore, alcuni membri dei Vikings, gruppo milanese di ultras della Juventus, hanno appeso uno striscione con la scritta “Immenso Silvio BERLUSCONI R.I.P.”. Di fianco il messaggio appeso ieri sera dai tifosi della curva del Monza con la scritta “Grazie in eterno Presidente”. Presente tra le siepi anche una maglia del Napoli. E proprio la ‘Curva A’ partenopea ieri in città aveva esposto uno striscione: “‘Sono un napoletano nato a Milano’. Riposa in pace Silvio!”.