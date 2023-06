Calcio femminile, Fischer shock: “Ai Mondiali 2011 ci costrinsero a mostrare i genitali”

Rivelazione shock della calciatrice svedese Nilla Fischer che, nella sua autobiografia ‘I Didn’t Even Say Half of It’, ha denunciato un episodio avvenuto durante i Mondiali femminili 2011. Secondo la giocatrice, infatti, lei e le sue compagne furono costrette a mostrare i genitali in seguito alle proteste di Nigeria, Sudafrica e Ghana contro la Fifa nei confronti della Guinea Equatoriale, accusata di avere alcuni uomini in squadra. Il controllo veniva effettuato da una fisioterapista donna per conto del medico.

Fischer ha spiegato: “Ci era stato detto di non depilarci nei giorni successivi e di mostrare i nostri genitali al dottore. Nessuno capiva questa cosa delle depilazione, ma abbiamo fatto come ci era stato detto pensando ‘come si è arrivati a questo? Perché siamo costrette a farlo adesso, ci devono essere altri modi per farlo…dovremo rifiutare?’. Al tempo stesso però nessuna voleva mettere a repentaglio l’opportunità di giocare un Mondiale. Così lo abbiamo fatto, non importava quanto fosse malato e umiliante”.

La stessa Fischer, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano svedese Aftonbladet, è entrata ancor più nello specifico: “Capisco cosa devo fare e abbasso rapidamente i pantaloncini da allenamento e la biancheria intima. La fisioterapista annuisce e dice ‘sì’, poi guarda il dottore in piedi di spalle alla porta. Prende nota e prosegue nel corridoio per bussare alla porta accanto. Quando tutte le calciatrici erano state controllate il medico di squadra firmava il documento per cui la nazionale di calcio femminile svedese era composta da sole donne”.