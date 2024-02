Beach soccer, Mondiali Dubai 2024: l’Italia pronta al debutto con gli Stati Uniti

Tra soli tre giorni avrà inizio il Fifa Beach Soccer World Cup, previsto tra il 15 e il 25 febbraio a Dubai. Tra le sedici formazioni coinvolte c’è anche l’Italia, che non trovava la qualificazione ai Mondiali dal 2021. Gli azzurri, inseriti nel girone A, affronteranno gli Stati Uniti al debutto, con la partita in programma per 12.30 del 15 febbraio. Successivamente, l’Italia sfiderà l’Egitto il 17 febbraio e l’Arabia Saudita il 19 febbraio.