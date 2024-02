Berrettini su Instagram: “Sto bene, ci vuole un altro po’ di pazienza per il rientro”

Con un video sulle sue storie Instagram, Matteo Berrettini ci ha tenuto a ringraziare le persone che gli sono state vicine e ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni: “Avevo da un po’ di tempo la necessità di fare un video per ringraziare le persone che mi stanno aiutando negli ultimi mesi, che sicuramente non sono stati i più facili della mia carriera. Con grande impegno sto cercando di superare questo periodo per rimettermi in carreggiata, divertirmi e fare tante cose belle. Ci tenevo a metterci la faccia e non volevo fare un freddo comunicato scritto sui social. Il mio ufficio stampa, i miei agenti e i giornalisti probabilmente non saranno contentissimi di questo comunicato, ma penso sia anche questo il bello dei social: poter mettere qualsiasi cosa io voglia. Sto bene, sto meglio, ci vuole ancora un pochino di pazienza ma tornerò in campo fra poco, ho tanta voglia di tornare e mi sto allenando intensamente“.