Basket, Serie A2: Vigevano ha la meglio su Torino per 82-73

Il 30 dicembre scendono in campo ben venti squadre impegnati nel campionato di Serie A2. Roma ha la meglio su Agrigento per 83-80 nella prima partita della giornata, seguita dalla sfida tra Agribertocchi e Bologna, che ha visto gli ospiti spuntarla per un solo punto, con la gara che è finita 65-66. Forlì ha poi battuto Piacenza sul parquet di casa per 63-58, mentre Rimini si è imposta con decisione su San Giobbe in 65-81. Qualche ora più tardi, Vigevano ha sfidato Torino uscendone vittoriosa per nove punti, con il match terminato 82-73. Tra Cantù e Milano è stata battaglia fino allo scadere del tempo, con gli ospiti che la spuntano sul finale per 84-85. In serata, Trieste batte Verona con un vantaggio di tre punti, con la partita che termina 88-85. Vittoria anche per la Blu Basket che si impone su Casale Monferrato per 67-86, e Trapani riesce in un’impresa simile contro Latina, gara finita 99-68. Infine, Nardò vince su Cividale per 91-81.