Basket, Serie A2: Forlì vince su Verona, Cividale ferma Rimini in volata

Nella serata del 13 gennaio vanno a in scena quattro match validi per il campionato di Serie A2. Trapani conquista la vittoria sulla Blu Basket su distanza, imponendosi per 93-69. Successo in volata invece per Cividale, che vince su Rimini con solo due punti di scarto, in un incontro terminato 67-69. L’Urania Milano cade in casa contro Cremona, che esce dal palazzetto con due punti dopo la vittoria ottenuta per 87-81. Infine, Forlì ha la meglio su Verona e vince per 76-68.