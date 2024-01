Pagelle Monza-Inter 1-5: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Monza-Inter 1-5 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Si scende in campo allo U-Power Stadium e i nerazzurri la spuntano grazie al rigore di Cahlanoglu in avvio, Lautaro che raddoppia, poi ancora Calhanoglu su azione, quindi il rigore di Pessina e ancora un penalty, quello di Lautaro Martinez, poi Thuram per il definitivo 1-5. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino 5.5; D’Ambrosio 5 (26’st Pablo Mari 5.5), Gagliardini 4.5, Caldirola 5; Pedro Pereira 5.5 (13’st Birindelli 5.5), Pessina 7 (35’st Akpa Akpro sv), Bondo 5.5 (1’st Colombo 6), Ciurria 5 (1’st Kyriakopoulos 5.5); Colpani 5.5, V. Carboni 6; Mota 6.5. In panchina: Lamanna, Gori, Donati, Izzo, Bettella, Maric, Maldini, Vignato. Allenatore: Palladino 5.5.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6.5 (36’st Bisseck sv), De Vrij 6.5, Bastoni 6 (27’st Acerbi 6); Darmian 5.5, Barella 6.5 (16’st Frattesi 6.5), Calhanoglu 8 (16’st Asllani 6), Mkhitaryan 7, Dimarco 6.5 (27’st Carlos Augusto 6); Thuram 7.5, Lautaro 8.5. In panchina: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, Arnautovic, Klaassen, Buchanan, Sanchez. Allenatore: Inzaghi 7.5.

ARBITRO: Rapuano di Rimini 6.

RETI: 12’pt (rig) e 15’st Calhanoglu, 14’pt e 39’st (rig) Lautaro, 24’st (rig) Pessina, 43’st Thuram.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni. Espulso dalla panchina Raffaele Palladino (Monza) per proteste reiterate. Ammoniti: Colpani, Birindelli, Calhanoglu, Pavard. Angoli: 4-5. Recupero: 5′ pt, 3′ st.