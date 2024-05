Basket, Serie A1: Tortona e Venezia pareggiano le rispettive serie, si va a gara cinque

Tortona vince su Bologna per 82-75, mentre Venezia batte Reggio Emilia 95-92. Tortona sfida sul proprio parquet Bologna, dopo aver vinto gara 3 e aver portato la serie a 2-1. La compagine piemontese firma il successo e pareggia la serie. Poco più tardi, Venezia piega Reggio Emilia in trasferta, trovando anche in questo caso la parità della serie. Entrambe le serie troveranno quindi un punto fermo solo con gara 5, che sarà decisiva.

Il primo quarto inizia con un grande impegno difensivo da entrambe le parti ed è poi Tortona a sbloccare il risultato. I padroni di casa si portano in vantaggio, con Bologna all’inseguimento. Gli ospiti riescono a sorpassare solo per un breve momento, lasciando poi nuovamente spazio ai piemontesi. Dopo dieci minuti in campo, il risultato è di 21-18. Nel secondo tempo, i bolognesi risultano ancor più in difficoltà, con Tortona che sale in cattedra. Gli uomini di Banchi faticano soprattutto nella fase difensiva, ma negli ultimi minuti cercano la riscossa e la trovano con Abass. Si va a riposo sul 43-37. Dopo quindici minuti di intervallo, Bologna si avvicina agli avversari, ma Tortona risponde e scappa avanti. A fare la differenza, in questo parziale, è Candi, protagonista in un finale da cardiopalma. A soli dieci minuti dal termine, il punteggio è di 67-55. L’ultimo parziale è da cardiopalma, con Bologna che si avvicina ed è a solo un possesso di distanza. Tortona riesce però a mantenersi compatta e dopo quaranta minuti di gioco vince per 82-75. Si va quindi a gara 5, che avrà luogo nella serata di lunedì.

Poco più tardi, la Reggiana scende in campo contro Venezia. La squadra ospite parte con il piede giusto, mentre i padroni di casa, vincitori delle prime due sfide, è costretta all’inseguimento. Reggio Emilia vive un primo quarto complesso, con i veneti largamente in controllo. Dopo dieci minuti in campo il punteggio è di 21-31. Durante il secondo parziale, la Reggiana si avvicina, senza mai trovare però il sorpasso. Venezia rimane così in vantaggio fino al momento dell’intervallo, quando la sirena suona sul 46-51. Il distacco è però minimo e tutto potrebbe ancora cambiare nella seconda metà di partita. Il terzo parziale vede Venezia ancora avanti, ma la distanza tra le due squadre è di solo qualche possesso. La Reggiana insegue e firma grandi canestri, che non bastano però a raggiungere i rivali. A soli dieci minuti dal termine della partita, il punteggio è di 69-74. Nel parziale finale i padroni di casa perdono terreno e Venezia va a vincere per 95-92, rendendo gara 5 l’incontro decisivo.