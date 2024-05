Playoff Serie C 2023/2024: la Juventus U23 ribalta la Casertana, ai quarti Benevento e Catania

Tanti gol ed emozioni nelle cinque partite valide per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023/2024, andate in scena nella serata di sabato 18 maggio. La Carrarese perde in casa contro il Perugia per 2-1 ma passa il turno in virtù del 2-0 dell’andata. Gli ospiti passano in vantaggio al 24′ grazie al gol di Lisi, ma dopo appena 7 minuti i ragazzi di Calabro trovano il pareggio. Nella ripresa i due allenatori mandano in campo forze fresche rispettivamente per difendere il risultato e tentare il tutto per tutto in virtù dei due gol da recuperare. In pieno recupero il Perugia riesce anche a trovare la via del gol, con Sylla, ma non c’è più tempo e ad avere la meglio sono i toscani.

Ai quarti anche il Benevento, che dopo l’1-1 dell’andata vince in casa ed elimina la Triestina. Inizio scoppiettante al ‘Vigorito’, con la compagine ospite che trova dopo neanche tre minuti il gol che sblocca il risultato con Malomo su schema da punizione. La reazione è immediata del Benevento, che si affida al talento di Amato Ciciretti: suo lo splendido mancino che si infila all’incrocio dei pali al 9′. Al 16′ un altro sinistro dal limite, questa volta di Perlingieri, ribalta il risultato per il 2-1. La gara è viva e si susseguono occasioni interessanti da un lato e dall’altro, ma il risultato non cambia più e il Benevento vola ai quarti.

Avanza al turno successivo della Fase Nazionale di questi playoff anche una grande Juventus U23. Allo Stadio ‘Pinto’ è dominante sin dal primo minuto la prestazione della squadra di Massimo Brambilla. La Next Gen bianconera spreca occasioni a non finire già nel primo quarto d’ora, ma al 18′ con Sekulov riesce a trovare il meritato vantaggio. I padroni di casa non riescono a reagire, anzi sono gli ospiti che vanno più volte vicino al raddoppio e all’inizio ripresa lo trovano con Cerri e al 68′ un disastro difensivo della squadra campana porta Guerra a trovare il tris. La Casertana riesce a trovare il gol della bandiera soltanto nel recupero con Paglino, ma è ininfluente per il superamento del turno: la Juventus va ai quarti.

Brivido finale per il Catania, ma quarti di finale raggiunti. In virtù della sconfitta di misura rimediata all’andata, l’Atalanta U23 parte forte e impegna a più riprese Furlani, costretto a una serie di parate per nulla scontate. Il Catania riesce però a mantenere lo 0-0 e ad andare al riposo virtualmente qualificata. Il copione non cambia nella ripresa, dove la Dea attacca e la squadra di casa tenta di ripartire in contropiede. Il match si accende solo nel recupero, quando Diao trova il colpo di testa vincente per sbloccare la gara e far sognare i ragazzi di Modesto. Il cronometro gioca però a favore del Catania, che ha il coltello dalla parte del manico nonostante la sconfitta e può festeggiare dopo il triplice fischio dell’arbitro (e dopo anche un palo di Castellini allo scadere).

Infine, l’ultima squadra a staccare il pass per i quarti è il Vicenza, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Taranto ma, forte dell’1-0 dell’andata, si garantisce la possibilità di proseguire il proprio cammino. Nessun gol e poche emozioni nel match del Menti, dove gli ospiti cercano di scardinare la resistenza del Vicenza, ma senza successo. Di contro, la squadra di casa amministra il vantaggio e ottiene una preziosa qualificazione.