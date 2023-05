Basket, Serie A1 femminile 2022/2023: Schio trionfa in gara-2 della finale scudetto, è Campione d’Italia

Nella sfida valida come gara-2 della finale scudetto della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket, Schio ha battuto la Virtus Bologna con il punteggio di 84-79, portandosì così a casa il titolo di squadra Campione d’Italia. Dopo essersi date battaglia tutta la stagione, chiudendo con lo stesso score e dividendosi anche le vittorie negli scontri diretti, le due formazioni hanno regalato due finali incredibili e piene di spettacolo. Ad avere la meglio sono state le vicentine, che hanno trionfato anche tra le mura amiche. Marina Mabrey miglior realizzatrice della serata con addirittura 37 punti.

CRONACA – Match fin da subito molto intenso e caratterizzato da grande efficacia in fase offensiva da entrambe le parti. La Virtus si affida a un’ottima Dojkic, ma a fare la differenza è Mabrey, decisiva nel +4 con cui Schio chiude il parziale. Nel secondo quarto torna a regnare l’equilibrio e le due squadre avanzano punto a punto, incapaci di andare in fuga. Non a caso, alla fine sarà appena una in più la lunghezza di in più con cui Schio chiude in vantaggio prima di andare all’intervallo: +5. La gara si accende ulteriormente nella terza frazione, in cui le ospiti recuperano anche 3 punti. L’ultimo quarto iniziacon le vu nere distanti solo 2 lunghezze: 62-60. L’ultimo quarto è ancora più combattuto, con le ospiti che arrivano anche alla parità, a 67. Alla fine però è Schio che dà l’accellerata vincente, che Bologna riesce a controbattere solo in parte, portando a casa gara-2 ed il conseguente titolo di Campione d’Italia: il risultato finale.

TABELLINO SCHIO-VIRTUS BOLOGNA 84-79 (23-19, 23-22, 16-19, 22-19)



SCHIO: Mabrey 37, Bestagno 8, Mestdagh 0, Sottana 0, Verona 17, Howard 14, Sventoraite 2, Crippa 0, Keys 6, Penna 0.

VIRTUS BOLOGNA: Del Pero 0, Pasa 0, Rupert 14, Barberis 0, Dojkic 18, Andrè 8, Zandalasini 12, Orsili 0, Parker 14, Laksa 13, Cinili 0.