LIVE – Schio-Virtus Bologna, gara-2 femminile Serie A1 femminile 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Schio-Virtus Bologna, sfida valida come gara-2 della finale dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Le due formazioni non hanno disatteso le aspettative in gara-1, dando vita a uno spettacolo memorabile in un Paladozza vestito a festa, in cui le scledensi hanno conquistato la prima vittoria esterna nella post season, mentre le Vu Nere hanno perso per la prima volta in casa in stagione contro una squadra italiana. Si passa ora al Palaromare, dove le padrone di casa hanno l’occasione di conquistare il titolo, mentre le avversarie cercheranno di tenere vive le speranze per quella che sarebbe una prima volta. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 2 maggio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

