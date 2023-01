Basket, Serie A1 2022-2023: Tortona batte Treviso 87-79 cronaca e tabellino

Bertram Yachts Derthona Tortona batte Nutribullet Treviso Basket per 79-87 nella sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Semaj Christon, il quale mette a segno 25 punti, che servono a regalare la vittoria a Tortona.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Filloy che, grazie ai suoi punti, fa chiudere il primo quarto sul 22-25. Nel secondo quarto la situazione non cambia e l’equilibrio diventa ancora più importante, con gli ospiti che riescono a mettere solo un punto in più dei padroni di casa. Si va negli spogliatoi con il risultato di 39-43.

Cambia invece la storia nel terzo quarto, qui gli ospiti che aumentano ancora di più il loro vantaggio. Sono ben 11 le marcature messe dentro da Tortona in più dei padroni di casa, che li mettono in una posizione privilegiata, iniziando gli ultimi 10 minuti sul +15, sul risultato di 56-71. Nel finale prova la rimonta Treviso, che però si interrompe a due minuti dal termine. Vince Varese, Brescia sconfitto, ma che salva la faccia. Risultato finale: 80-72.

IL TABELLINO

TREVISO-TORTONA 80-72 (22-25, 17-18, 17-28, 23-16)

TREVISO: Banks 13, Iroegbu 15, Sarto 0, Ellis 10, Zanelli 5, Jurkatamm 3, Vettori 0, Sorokas 23, Faggian 2, Scandiuzzi 0, Invernizzi 2, Jantunen 6.

TORTONA: Christon 25, Mortellaro 0, Candi 2, Tavernelli 0, Filloy 7, Severini 3, Harper 10, Daum 18, Cain 5, Radosevic 5, Macura 12, Filoni 0.