Basket, Serie A1 2022-2023: Sassari batte Reggio Emilia 74-99, cronaca e tabellino

Banco di Sardegna Sassari batte Unahotels Reggio Emilia per 74-99 nella sfida valida per la quattordicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Gerald Robinson, il quale mette a segno 25, che servono regalare la vittoria a Sassari.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Kruslin che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 16-20. Nel secondo quarto la situazione non cambia di molto, e anzi, gli ospiti allungano ancora di più sugli avversari, riuscendo a segnare ben 8 punti in più degli avversari. Si va negli spogliatoi con il risultato di 40-52.

Non c’è storia nemmeno nella terza frazione di gara, con i sardi che sono sempre un passo avanti. Anche questo quarto di gara si chiude con gli ospiti che allungano. Gli ultimi 10 minuti iniziano infatti con Sassari in vantaggio di 18 punti. Una gara senza storia, che si chiude con la scontatissima vittoria ospite, la quale allunga ancora di più nell’ultima parte di gara. Risultato finale: 74-99.

IL TABELLINO

REGGIO EMILIA-SASSARI 74-99 (16-20, 24-32, 18-24, 16-23)

REGGIO EMILIA: Anim 11, Reuvers 2, Giberti 0, Hopkins 17, Cipolla 2, Vitali 8, Stefanini 0, Cinciarini 11, Nembhard 0, Burjanadze 7, Olisevicius 10, Diouf 6.

SASSARI: Jones 14, Robinson 25, Dowe 5, Kruslin 14, Devecchi 0, Treier 6, Chessa 3, Stephens 6, Bendzius 7, Gentile 0, Raspino 2, Diop 16.