Highlights Inghilterra-Italia 31-14, Sei Nazioni 2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 44

L’Italia si arrende all’Inghilterra a Twickenham nel posticipo della seconda giornata del Sei Nazioni 2023 di rugby. Gli azzurri sono stati sconfitti 31-14 dagli inglesi, che si bloccano in classifica salendo in terza posizione con sei punti. I ragazzi di Kieran Crowley rimangono invece con un solo punto, ancora a secco di successi. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della gara.

