Atp Santiago 2023: programma e ordine di gioco e orari di venerdì 3 marzo

Il programma e l’ordine di gioco con gli orari di venerdì 3 marzo al torneo Atp 250 di Santiago. Saranno Dusan Lajovic e Toomas Etcheverry ad aprire le danze nella giornata in cui andranno in scena i quarti di finale. Segue Laslo Djere che affronterà il vincente del match tra Garin e Baez. Terzo match che vede di fronte Jaume Munar e Thiago Monteiro, mentre nell’ultimo incontro si affronteranno Nicolas Jarry e Yannick Hanfmann.

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE

Cancha Central

dalle ore 18 italiane – Lajovic vs Etcheverry

non prima delle ore 20 italiane – Djere vs Garin/Baez

a seguire – Munar vs Monteiro

non prima delle 00:30 italiane – Jarry vs Hanfmann