Basket, Eurolega: Olimpia Milano non si disunisce e ha la meglio su Barcellona per 74-70

L’Olimpia Milano ha meglio su Barcellona per 74-70. La lunga e sofferta partita, valida per l’Eurolega, ha visto i padroni di casa trionfare sui catalani. Milano tornerà ora a concentrarsi sul campionato, in vista della partita del 28 gennaio contro la Dinamo Sassari.

Milano prende il controllo della partita dopo pochi palleggi. Gli spagnoli non riescono a trovare il ritmo e presto sembrano demoralizzarsi, mentre i milanesi mettono a segno un tiro dopo l’altro. La fluidità consente ai padroni di casa di volare in testa e il primo parziale termina 23-12. Nel secondo quarto, il copione è simile a quello del quarto precedente. Milano rimane in testa e dimostra grande comunicazione interna. Sono numerosi i viaggi in lunetta e i tiri da due, mentre non si contano molte triple. Barcellona continua a trovarsi persa e la formazione casalinga ne approfitta. Si va a riposo sul 47-28. Al ritorno in campo però, il vento soffia in una direzione diversa. Gli spagnoli entrano in partita e alzano il ritmo di gioco. Milano viene sorpresa e perde numerose palle, trovandosi davanti una difesa molto fisica e decisa. Mancano solo dieci minuti di gioco e l’Olimpia è ancora avanti per 57-49. Sul finale, Milano riesce a rientrare in partita, con la fase difensiva che appare nuovamente solida. Melli domina il campo da una parte all’altra e Shields mantiene il vantaggio della squadra di casa. Barcellona rimane pericolosa fino agli ultimi attimi di gioco, ma i milanesi hanno la meglio e vincono 74-70.