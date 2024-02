Basket, Eurolega: Olimpia Milano crolla contro l’Efes per 79-73

L’Olimpia Milano perde contro l’Efes in una partita persa 79-73. Il match, valido per l’Eurolega, è uno spettacolo altalenante, con Milano che brilla nel secondo parziale per poi crollare nel terzo. I turchi in rimonta riescono a ribaltare le sorti dell’incontro e conquistano due importanti punti.

Le due squadre scendono in campo provate, pronte per la seconda sfida nell’arco di quarantotto ore. La formazione turca è trascinata da Pleiss, in grado di inanellare un canestro dopo l’altro. Gli errori sono numerosi da entrambe le parti, con Milano che però riesce a mantenere i ritmi avversari. Dopo dieci minuti di gioco, il punteggio è di 15-15. Nel secondo quarto, la squadra ospite riesce a costruire più azioni offensive, con McGruder che gioca un ruolo fondamentale. I milanesi riescono così a portarsi in vantaggio, fino a costruire un importante gap. L’Efes si accende a sprazzi, ma in alcuni momenti dimostra la sua pericolosità. Si va a riposo con l’Olimpia avanti per 43-34. Nella seconda metà di gioco, Milano esce in malo modo dagli spogliatoi e lascia la possibilità agli avversari di rimontare. L’Efes trova il pareggio e poi sorpassa, prendendo il largo. I milanesi crollano davanti agli avversari. E’ completo e totale blackout, con i turchi che avanzano e il quarto termina 64-50, con un parziale di 30-7. Nell’ultimo parziale di gioco, Milano si riaccende, ma gli sforzi dei biancorossi non sono abbastanza, con l’Efes che macina punti. Il match termina 79-73.