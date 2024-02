Formazioni ufficiali Strasburgo-PSG, Ligue 1 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Strasburgo-PSG, match valevole per la ventesima giornata di Bundesliga 2023/2024. Due squadre che arrivano a questo anticipo in fiducia, entrambe in striscia utile di risultati, seppur con una classifica diversa. I padroni di casa non perdono dal 1 dicembre e in campionato hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque. Chiaramente resta favorito un PSG che prova a riscattarsi dopo il pareggio contro il Brest. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

STRASBURGO: in attesa

PSG: in attesa