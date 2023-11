Basket, Eurolega 2023/2024: una grande Virtus Bologna piega il Fenerbahce 87-79

La Virtus Bologna batte il Fenerbahce 87-79, nel decimo turno di Eurolega 2023/2024. Dopo una prima metà di gioco complessa, la formazione bolognese riesce a rimontare e portarsi in vantaggio nella seconda parte, prendendo il largo. La squadra italiana è ora pronta a tornare al campionato, dove domenica sfiderà in trasferta il Brindisi.

La partita tra Virtus Bologna e Fenerbahce si dimostra intensa sin dai primi minuti. La squadra turca riesce ad avere la meglio a partire dalle prime battute e sfrutta i punti deboli della difesa bolognese. Fondamentale in questa fase Motley, che si porta in doppia cifra dopo pochi minuti del primo quarto. Dopo i primi dieci minuti di gioco combattuto e con una Virtus in rimonta, il tabellone segna 25-27. Nel secondo quarto, i ruoli si invertono: Bologna attacca con più decisione e il Fenerbahce non riesce a mantenere salda la difesa. Superati i primi momenti di difficoltà, la squadra rivale torna a farsi più aggressiva e nella seconda parte di gioco, si procede a sorpassi e controsorpassi. Al momento dell’intervallo, la Virtus è avanti 46-44. Da sottolineare la grande prestazione di Hackett in questa prima metà di gara.

Al ritorno in campo, il Fenerbahce deve fare i conti con un inaspettato problema: l’allenatore viene espulso dopo pochi minuti del terzo quarto. La squadra turca quindi dovrà recuperare e cercare il sorpasso senza la sua guida in panchina. La Virtus Bologna parte nel migliore dei modi e si porta su un vantaggio di +11, prima che la squadra rivale riesca a trovare il ritmo adatto alla fase di gioco e rimontare sino al -5. L’impegno turco non è abbastanza e, alla fine del terzo parziale, la Virtus è avanti 70-58. Durante gli ultimi dieci minuti di partita, la formazione italiana gestisce il vantaggio, tentando di macinare quanto più tempo possibile e rallentare il ritmo. Inutili i tentativi del Fenerbahce di rimontare e sul finale, una Virtus Bologna convinta e convincente, si porta a casa una meritata vittoria per 87-79.