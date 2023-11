Coppa Davis 2023: Djokovic domina Norrie, in semifinale sarà Italia-Serbia

Novak Djokovic batte Norrie 6-4 6-4 nella seconda partita della sfida tra Serbia e Gran Bretagna, valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2023 a Malaga. Il numero uno serbo passeggia sull’inglese e regala alla sua nazione la semifinale con l’Italia, uscita vincente al doppio contro l’Olanda. Qui il doppio sarà inutile in virtù della vittoria di Kecmanovic in due tie-break con Draper oggi pomeriggio, che ha tolto le castagne dal fuoco alla Serbia, che in caso di sconfitta del suo numero 2 si sarebbe dovuta giocare la qualificazione contro probabilmente la migliore coppia di doppio in tabellone Salisbury/Skupski. Sarà quindi di nuovo sfida tra Djokovic e Sinner, dopo la vittoria del numero 1 del mondo in finale alle Finals e il successo dell’altoatesino nei gironi. 21esima vittoria consecutiva in Coppa Davis per il nativo di Belgrado, che in questa competizione non perde dal 2012. La semifinale inizierà sabato alle ore 12 con il primo singolare, a seguire il secondo singolare e, se necessario, il doppio decisivo. Dall’altra parte del tabellone l’Australia di De Minaur sfiderà la sorpresa Finlandia, che ha eliminato il Canada campione in carica.

PRIMO SET

Inizia a servire Norrie che, dopo aver tenuto il servizio a 30 e a 15 nei primi due game, concede le prime palle break nel quinto game sul 2-2. L’inglese si trova sotto 15-40 ed è costretto a cedere la battuta al secondo tentativo a Djokovic. Il serbo non trema e conferma il break salendo 4-2. Ancora in difficoltà Norrie, che va giù 0-40 proprio sul 4-2. Il numero 1 di Gran Bretagna riesce a portare il game ai vantaggi e, dopo aver salvato un’altra palla break, si salva restando in scia sul 4-3. Djokovic sale 5-3 e chiude un primo set dominato sul suo turno di servizio con il punteggio di 6-4. Sono solo tre i punti persi in battuta dal serbo, che fa segnare il 92% di punti vinti sulla prima, 11/12, e l’82% sulla seconda, 9/11. Non basta a Norrie il 76% di prime in campo.

SECONDO SET

Set che si apre nel peggiore dei modi per Norrie, che si espone a tre palle break in apertura. Djokovic approfitta degli errori dell’inglese e va subito in vantaggio di un break, confermato senza particolari difficoltà dal serbo per il 2-0 iniziale. Non si gioca sui turni di battuta del serbo, che si procura la palla del doppio break ai vantaggi sul 3-1. Norrie si aggrappa al servizio e riesce a salvare cinque palle break restando in scia sul 3-2 dopo quasi 15 minuti di game. Djokovic procede spedito in battuta e va a servire per il match sul 5-4. Il serbo mette giù due ace e porta la Serbia in semifinale.

RISULTATI E TABELLONE

TABELLONE SEMIFINALI