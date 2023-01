Basket, Eurolega 2022/2023: ancora una vittoria per la Virtus Bologna, Barcellona sconfitto 75-83

La Virtus Bologna vince ancora in Europa battendo i padroni di casa del Barcellona per 75-83. Dopo la vittoria contro il Fenerbahce (92-88), le Vu Nere vincono anche contro gli spagnoli nella diciassettesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Il miglior marcatore dell’incontro è Iffe Lundberg, che mette dentro 20 punti per regalare la vittoria a Bologna.

LA PARTITA – Ojeleye sblocca il match e Shengelia aiuta gli ospiti a prendere distanza. Barcellona però prova a rispondere con Mirotic da 2. Non basta però, perché gli italiani accellerano, arrivando anche sul 10-21 con Basko. Passa il tempo, cambia il parziale, ma Barcellona rimane comunque a -11 a chiusura del primo quarto: 15-26. Prosegue ancora Basko, con due tiri liberi per allungare ancora di più. Si svegliano poi gli spagnoli, che passano da -12 a -1 nel giro di 5 minuti: 32-33. Dopo metà frazione di sbandamento, gli uomini di Scariolo rientrano in carreggiata con la tripla di Mannion, ma i padroni di casa non mollano. Si va all’intervallo sul risultato di 39-42.

Nel terzo quarto subito Jaiteh la mette da due, ma Barcellona ritorna su con la tripla di Kalinici: 51 pari. Vesely porta momentaneamente in avanti gli spagnoli, ma Bologna ribalta. Inizia da qui un batti e ribatti, con cambi di vantaggio continui. Il terzo quarto si chiude col risultato di 57-60. A partire subito forte è Bologna, che grazie a Mickey si porta sul 57-64. Prova a riavvicinarsi la squadra spagnola con Da Silva, ma Shengelia tiene la distanza grazie ai suoi tiri liberi. Mirotic trova il 70-73, a 180 secondi dal termine, ma la doppia tripla di Teodosic in pochi secondi fà scappare gli ospiti. Sonon proprio i bolognesi quindi alla fine a portare a casa la vittoria anche grazie ai punti di Pajola. Vittoria Bologna e risultato finale di 75-83.