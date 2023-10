Basket, Eurocup 2023/2024: Trento conquista la vittoria all’ultimo secondo contro il Panevezys

Il Trento batte il Panevezys per 93-92. La vittoria arriva durante l’ultimo secondo di gioco, quando Ellis trova il canestro per un tiro da due. Negli ultimi minuti di gioco i trentini erano entrati in difficoltà, permettendo agli avversari di rimontare. Il resto della partita però aveva visto quasi sempre la squadra italiana in vantaggio, con il pareggio del primo quarto 17-17 la vittoria del secondo 43-44 e del terzo parziale 64-71.

Nei primi minuti di gioco, il Panevezys sembra avere più ritmo rispetto a Trento. La squadra italiana è messa in difficoltà anche dalla grossa stazza dei giocatori lituani, ma presto legge i punti deboli avversari, cogliendo le giuste opportunità per sfondare la difesa. Il primo quarto finisce in rimonta per i trentini sul 17-17. Il secondo quarto vede Trento più preparato e che riesce a conquistare il vantaggio, ma i lituani non hanno intenzione di rendere la vita facile alla formazione italiana. Durante questa fase di partita non si raggiunge un vantaggio più ampio di cinque punti e il tabellone vede le due squadre combattere per ogni punto. Al momento dell’intevallo, Trento è in vantaggio, con il punteggio fermo sul 43-44. Quando si torna in campo, gli italiani continuano a mettere in difficoltà gli avversari, che si trovano in difficoltà ma mantengono il contatto. A qualche minuto dal termine, il Panevezys trova il pareggio, ma mai il vantaggio e a dieci minuti dalla fine il punteggio è 64-71. Infine, nell’ultimo quarto, quando il vento sembra soffiare in favore di Trento, il Panevezys rimonta e trova il pareggio sul 91-91. I trentini sono disuniti e in difficoltà, e Panevezys trova il vantaggio sul 92-91. Durante l’ultimo secondo di gioco però, Ellis trova un tiro da due e conquista la vittoria per 92-93. La squadra conquista così il primo successo, senza dubbio sudato.