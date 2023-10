Atp 500 Vienna 2023, Sinner supera l’esame Shelton: vittoria in due set, ora derby con Sonego

Jannik Sinner supera a pieni voti l’esame Ben Shelton e passa in due set col punteggio di 7-6(2) 7-5 in un’ora e trequarti di gioco, avanzando così al secondo turno del torneo Atp 500 di Vienna 2023. L’azzurro ha giocato un buon match, concedendo poco all’americano, che a sua volta ha pagato la stanchezza viste le recenti fatiche – con primo trionfo tra i grandi – in Asia. Adesso per l’altoatesino il derby tutto italiano con Lorenzo Sonego domani pomeriggio.

RISULTATI E TABELLONE

LA CRONACA – Buon avvio di primo set per Sinner, che prima tiene la battuta a 15 e poi si procura una palla break sfruttando le poche prime di Shelton. L’americano è bravo a uscirne ai vantaggi mantenendo il set on serve, nonostante un game con 7 seconde su 10. Dopo una serie di game rapidissimi, Sinner non trova più la prima di servizio e va sotto 15-40 sul 4-4. L’altoatesino ne esce alla grande con un ace e una seconda moto profonda andando ai vantaggi. Vantaggi dove ritrova la prima e sale 5-4 e battuta Shelton. Nel game successivo l’americano è bravo a togliersi da uno scomodo 30-30 e a portarsi sul 5-5 con due dritti imprendibili per Sinner. Sul 5-5 l’azzurro si fa riprendere da 30-0 a 30-40, ma salva la palla break con un ace esterno, come sul 4-4, e la spunta ai vantaggi andando 6-5. Shelton non concede nulla in battuta e si va 6-6. Sinner tira fuori un tie-break monumentale, togliendo subito due servizi all’americano, che perde il primo punto sulla prima di servizio, salendo 5-0. L’altoatesino non fa altro che gestire il vantaggio e chiude il parziale con altri due punti in battuta per il 7-6(2) del primo set. Avvio di secondo set con 16 punti su 16 conquistati al servizio per il 2-2 dei primi quattro game. I primi punti in risposta sono di Sinner, che arriva a palla break sul 2-2 30-40. Shelton non ci sta e mette giù tre ace consecutivi salendo 3-2. Il numero 1 azzurro sale di livello e riesce a conquistare un’altra palla break con delle ottime risposte. L’americano però non trema e si salva con tre serve and volley perfetti per il 4-3. Anche lo statunitense si procura una palla break, ma Sinner alza il livello e in modo perentorio tiene la battuta ai vantaggi, quindi ha un’altra palla break nell’undicesimo e delicatissimo gioco: Shelton la annulla, non può però nulla nella seconda opportunità dell’altoatesino ai vantaggi. 6-5 in extremis e Jannik serve per il match, annichilendo uno stanco rivale per prendersi così la vittoria.