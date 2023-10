Formazioni ufficiali Young Boys-Manchester City: Champions League 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Young Boys-Manchester City, partita valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di oggi, mercoledì 25 ottobre. Pep Guardiola vuole i tre punti in trasferta e con ogni probabilità proporrà un turn over. Di seguito, ecco le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Young Boys (4-3-3): Racioppi; Gracia, Benito, Camara, Blum; Lauper, Niasse, Ugrunico; Monteiro, Itten, Elia;

Manchester City (4-3-2-1): Ederson; Lewis, Akanji, Dias, Akè; Nunes, Rodri, Kovacic; Doku, Grealish; Haaland.