Basket e carceri, The Cagers sbarcano a Trieste. Pronti ad iniziare la loro avventura

Il lungo viaggio dello staff tecnico per le selezioni del progetto The Cagers in giro per l’Italia sta per concludersi. Nei giorni scorsi i coach Stefano Attruia, Federica Zudetich e Donato Avenia sono stati protagonisti di una giornata di riprese a Roma, con il Colosseo a fare da sfondo, nella emozionante cornice del playground di Colle Oppio messo a disposizione da Sport e Salute. Perché The Cagers è un progetto sociale e di recupero che diventerà anche un docu-film dove si racconterà la storia di un gruppo di detenuti/giocatori pronti a trasformarsi in una vera e propria squadra di pallacanestro.

Gli allenatori negli ultimi mesi hanno percorso migliaia di chilometri per scegliere, all’interno delle carceri italiane, 14 candidati che formeranno The Cagers. Oggi è stata la volta del carcere romano di Rebibbia mentre domani ci sarà l’ultima giornata di selezione presso il carcere di Trieste. La città giuliana ed il carcere Ernesto Mari saranno poi la sede dove la neonata squadra inizierà il suo percorso sportivo.

“Abbiamo incontrato tanti detenuti – commenta Stefano Attruia, dello staff tecnico di The Cagers – in ogni angolo d’Italia. Abbiamo ascoltato le loro storie, abbiamo effettuato degli allenamenti di basket e, dopo la tappa di Trieste, saranno scelti definitivamente i 14 che comporranno la rosa. Questa, per ora, è la parte più difficile, soprattutto emotivamente. Ognuno di loro avrebbe avuto diritto di poter ottenere una possibilità di far parte della squadra ma non è, purtroppo, possibile. Speriamo però che questa iniziativa apra, non solo simbolicamente, le porte delle carceri italiane per dare ai detenuti, attraverso lo sport, una possibilità in più di riscatto per il loro reinserimento nella vita quotidiana”.

La squadra inizierà il proprio percorso sportivo con l’avvio della preparazione atletica agli ordini di Caterina Todeschini. Un nuovo ingresso di grande valore nello staff di The Cagers. Caterina Todeschini è preparatore fisico della Pallacanestro Femminile Famila Schio (con cui ha vinto 4 scudetti , 5 volte la Coppa Italia ed altrettante la Supercoppa Italiana) . Da 17 anni è anche Strength and Conditioning Coach delle Squadre Nazionali della Federazione Italiana Pallacanestro da 17 anni e preparatore fisico dei Centri di Alta Specializzazione giovanile FIP del SSNF.