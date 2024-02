Basket, Coppa Italia: Napoli ha la meglio su Brescia e accede alle semifinali

Brescia sfida Napoli nel match valido per i quarti di Coppa Italia 2023/24, incontro terminato 74-80. La squadra vincente stacca il pass per la semifinale, dove incontrerà Reggio Emilia questo sabato.

Il via della partita vede Brescia in netta difficoltà. Napoli parte fin da subito all’attacco, costruendo un importante vantaggio a furia di triple. I bresciani invece riescono ad entrare in partita solo sul finale e dopo dieci minuti di gioco il risultato è di 11-19. Il secondo quarto segue un canovaccio simile, almeno nella prima metà. Brescia fatica in fase offensiva e sono numerosi gli errori commessi da entrambe le parti. Negli ultimi minuti sul parquet la formazione lombarda tenta la rimonta, con i napoletani che riescono però a rimanere in testa. Si va a riposo sul 30-34. Dopo l’intervallo, Napoli rimane in controllo. Brescia riesce ad accendersi in alcune situazioni, con Gabriel che guida la squadra, ma non riesce a trovare il pareggio. Quando mancano solo dieci minuti alla sirena, il risultato è di 46-61. L’ultimo parziale vede Brescia accendersi, ma Napoli riesce a restare in vantaggio sino allo scadere del cronometro mantenendo gli avversari a distanza. La sirena finale arriva quando il tabellone senza 74-80. Napoli conquista così un posto tra le semifinaliste di Coppa Italia.