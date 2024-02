Romelu Lukaku sui social: “Stop genocidio in Congo”

“Free Congo DR. Stop the genocide”. Così Romelu Lukaku, attaccante belga della Roma ma di madre congolese, lancia un appello sui social dopo il pareggio (con gol) in casa del Feyenoord. Per festeggiare il suo gol, peraltro, il centravanti al De Kuip ha riprodotto al solito lo stesso gesto che usavano fare nella recente Coppa d’Africa i giocatori della Repubblica Democratica del Congo, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sta accadendo nel paese africano, dove negli ultimi due mesi gli scontri tra le forze armate governative e le milizie ribelli M23 si sono intensificati.