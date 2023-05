Basket 3X3, Mondiali femminili Vienna 2023: l’Italia parte con due vittorie, battute Romania e Lituania

Venerdì da incorniciare per l’Italia, che nella giornata inaugurale dei Mondiali femminili di Vienna 2023 di basket 3X3 conquista due vittorie. In mattinata, le azzurre hanno sconfitto per 20-15 la Romania, trascinata dai 9 punti di D’Alie e dai 6 di Consolini. Nel pomeriggio invece, è arrivata una straordinaria vittoria in rimonta contro la Lituania per 22-21. Le ragazze di Capobianco sono state in grado di rimontare da 12-19 e prevalere dopo un tempo supplementare per 22-21. Grandi protagoniste Madera e D’Alie, rispettivamente 10 e 9 punti. Italia dunque al comando del girone a punteggio pieno insieme alla Cina. Proprio la Cina sarà la prossima avversaria dell’Italia, che nella giornata di venerdì 2 giugno affronterà anche Israele.

RISULTATI E CLASSIFICHE

“Eccellente il primo match con la Romania per attenzione e determinazione, nonostante una piccola flessione fisiologica nel finale. Contro la Lituania invece abbiamo approcciato male la gara ma nonostante tutto siamo rimasti con la testa nella partita e a queste ragazze il meglio è venuto fuori nel momento decisivo – ha dichiarato coach Capobianco – Usciamo dalla prima giornata col sorriso e con grande soddisfazione. Allo stesso tempo, però, c’è anche la consapevolezza che a un livello competitivo così alto bisogna mantenere la concentrazione al 100% per tutta la durata della partita“.